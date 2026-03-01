A Milano, un murales dedicato alla solidarietà con il popolo iraniano è stato sfregiato. I sostenitori delle politiche italiane sulla crisi mediorientale hanno già manifestato la loro posizione, sostenendo l’Iran guidato da Khamenei, distinguendosi così da ciò che rappresenta il popolo iraniano. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni e differenze di vedute sulla situazione nella regione.

I pro Pal italiani hanno già esposto quella che è la loro linea di schieramento nella nuova crisi mediorientale, ponendosi idealmente al fianco dell’Iran di Khamenei, che non è quella del popolo. Una distinzione fondamentale, che fa il paio con quanto accaduto poco meno di due mesi fa con il Venezuela di Nicolas Maduro. È stata chiamata qualche manifestazione a sostegno dell’Iran islamico, ci sono stati alcuni comunicati in cui le organizzazioni e i partiti dell’estrema sinistra hanno voluto precisare che loro sono contro l’Occidente, gli Usa e L’Europa. E tra le altre azioni che sono state intraprese per ribadire questo concetto, è stata vandalizzata anche l’ultima creazione di aleXsandro Palombo, street artist che utilizza le opere d’arte per raccontare l’attualità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sfregiato a Milano il murales in solidarietà col popolo iraniano

Canti per l’Iran, a Firenze un concerto di solidarietà con il popolo iranianoLa cultura si mobilita al fianco del popolo iraniano: giovedì 22 gennaio alle ore 18 il Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze ospita “Canti per...

Teatro Massimo, manifestazione pubblica di solidarietà con il popolo iranianoDomani - sabato 31 gennaio - alle 16, davanti al Teatro Massimo, si terrà una manifestazione pubblica di solidarietà con il popolo iraniano, “vittima...

Silvia Sardone - A Milano a esprimere solidarietà al popolo dell'Iran (10.01.26)

Tutti gli aggiornamenti su Sfregiato.

Discussioni sull' argomento Napoli, sfregiata la targa dedicata a John Lennon e George Harrison in via Sebastiano Conca; Sfregio alla memoria dei partigiani a Bassano Del Grappa, 56enne denunciato per aver danneggiato le croci; Come sta Kamila Sellier operata dopo il taglio della lama al volto: mostra solo l’occhio sano; Sfregio alla memoria dei partigiani a Bassano Del Grappa 56enne denunciato per aver danneggiato le croci.

Arrestato a Cremona il 33enne marocchino per rapina e sfregio a Barletta: deve scontare 5 anniArrestato a Cremona un 33enne condannato per una rapina con sfregio avvenuta a Barletta il 3 ottobre 2022. Deve scontare 5 anni e 2 mesi, poi sarà espulso. trmtv.it

IL COMMENTO | Il consigliere provinciale del Partito democratico interviene sulla vicenda: «Sfregiato l’onore dell’Ente» - facebook.com facebook

La cantante è stata accusata di avere sfregiato il prestigio del Concorso nel testo di una canzone contenuta nel suo nuovo album: appunto "Miss Italia" x.com