Amatrice e Rivodutri | 560mila euro per bloccare il dissesto

Il governo ha deciso di destinare circa 560 mila euro per interventi di sicurezza idrogeologica nelle zone di Amatrice e Rivodutri. La somma, approvata dal rappresentante del governo, sarà utilizzata per realizzare lavori di prevenzione e mitigazione del rischio di dissesto in queste aree. La decisione si inserisce in un piano più ampio di interventi per la tutela del territorio e la prevenzione di eventuali emergenze naturali.

? Cosa sapere Guido Castelli stanzia 561.055 euro per la sicurezza idrogeologica di Amatrice e Rivodutri.. I fondi finanziano il 50% delle opere strutturali per Patarico e il cimitero.. Il Commissario Straordinario Guido Castelli ha stanziato 561.055,24 euro per proteggere i territori di Amatrice e Rivodutri attraverso interventi mirati contro il dissesto idrogeologico, firmando i decreti n. 276 e n. 279. La decisione, che vede coinvolto l’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio, punta a blindare la sicurezza delle aree colpite dal sisma del 2016, intervenendo su criticità territoriali specifiche. Nello specifico, i fondi coprono la metà del costo totale previsto per due opere strutturali: la prima riguarda la frazione di Patarico nel Comune di Amatrice, con un investimento complessivo di 670.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Amatrice e Rivodutri: 560mila euro per bloccare il dissesto Notizie correlate Emergenza Salcito: Roberti sul campo per bloccare il dissestoIl Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, si è recato nel pomeriggio di sabato 11 aprile 2026 presso l’area colpita dal movimento... Ravenna punta al rilancio: 560mila euro per il cuore della cittàIl Comune di Ravenna ha presentato alla Regione Emilia-Romagna la candidatura per il progetto denominato Destinazione Ravenna centro, un piano...