Emergenza Salcito | Roberti sul campo per bloccare il dissesto

Il presidente della regione Molise ha visitato nel pomeriggio di sabato 11 aprile 2026 l’area di Salcito interessata dal movimento franoso. L’obiettivo era verificare personalmente la stabilità del versante colpito dall’evento naturale. Sul posto sono intervenuti tecnici e funzionari per valutare le condizioni del terreno e pianificare eventuali interventi di messa in sicurezza. La situazione resta sotto osservazione per prevenire ulteriori rischi.

Il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, si è recato nel pomeriggio di sabato 11 aprile 2026 presso l’area colpita dal movimento franoso a Salcito per un sopralluogo tecnico volto a valutare direttamente la stabilità del versante. L’intervento sul campo è avvenuto subito dopo la sessione del Consiglio Regionale, durante la quale sono state discusse le varie informative relative allo stato di emergenza che sta interessando diverse zone del territorio regionale. Insieme al governatore, sul luogo della criticità hanno lavorato per una valutazione immediata del rischio Gaspare Tocci, Direttore regionale della Protezione Civile, e l’Assessore regionale Andrea Di Lucente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Emergenza Salcito: Roberti sul campo per bloccare il dissesto Molise tagliato in due: Roberti chiede a Salvini l’emergenza nazionaleIl presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, insieme all’assessore Michele Marone, incontrerà domani il ministro delle Infrastrutture... L'emergenza al complesso "Parco a Mare", fissata la riunione all'ufficio per il dissesto idrogeologicoSi discuterà giovedì all'ufficio per il Dissesto idrogeologico a Palermo sull'emergenza del residence "Parco a mare" a Casabianca.