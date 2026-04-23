Una donna con Alzheimer in fase avanzata scopre di essere sposata da quarant’anni, e il video che documenta il momento ha suscitato molte emozioni. La figlia ha condiviso le immagini in cui la madre, apparentemente confusa, viene informata del lungo matrimonio. La scena mostra la reazione della donna mentre ascolta la notizia, lasciando spazio a un forte impatto emotivo. La clip ha fatto il giro dei social network, toccando molti utenti.

? Cosa sapere Molly Bell Walls riprende la madre con Alzheimer stadio 6 che scopre il matrimonio quarantennale.. Il video della reazione in sala d'attesa medica supera le 19 milioni di visualizzazioni.. Molly Bell Walls ha registrato un momento di pura emozione in una sala d’attesa medica, quando la madre, colpita da Alzheimer allo stadio 6, ha scoperto con stupore di essere sposata da 40 anni. L’incontro è avvenuto durante l’attesa per un appuntamento neurologico del padre, mentre la donna cercava di mantenere attiva la conversazione con la genitrice. Il video catturato dall’episodio ha superato le 19 milioni di visualizzazioni, portando alla luce una dinamica familiare segnata dalla malattia ma non cancellata dal legame profondo tra i coniugi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alzheimer: scopre di essere sposata da 40 anni, il video commuove

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