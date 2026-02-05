Giovanni Scialpi si apre e rivela il dolore per aver assistito per nove anni la madre malata di Alzheimer. In un’intervista, il cantante si commuove ricordando i momenti difficili e la rinuncia al lavoro, vivendo solo con la pensione dei genitori. La sua testimonianza porta alla luce il peso di una malattia che ha segnato la sua vita e quella della sua famiglia.

“Rocking Rolling” (1983), “Pregherei” (1988), “Cigarettes and Coffee” (1984) sono solo alcuni dei grandi successi di Scialpi (vero nome Giovanni Scialpi). Ha partecipato tre volte al Festival di Sanremo ed è stato concorrente a “Pechino Express” (2015) e “Tale e Quale Show” (2023). Il cantante è stato ospite domenica scorsa da Mara Venier a “Domenica In”. Alcune sue dichiarazioni sono diventate virali negli ultimi giorni. L’artista interpellato dalla padrona di casa in merito al momento più difficile vissuto nella sua vita ha dichiarato: “Mia mamma è morta, era malata di Alzheimer. Mi sono preso cura di lei per nove anni h24. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mamma è morta di Alzheimer, per 9 anni mi sono preso cura di lei. Ho rinunciato al lavoro e vivevo solo con la pensione dei miei genitori”: Scialpi si commuove

Domenica In, Scialpi ha parlato di quegli anni difficili passati accanto a sua madre malata.

Giovanni Scialpi si apre a cuore aperto durante la sua intervista a Domenica In.

