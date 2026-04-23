Altro che crisi | Roma è la fabbrica di nuove imprese

Negli ultimi mesi, Roma si distingue come una delle principali aree di crescita per le nuove imprese in Italia. I dati ufficiali mostrano un aumento consistente di attività imprenditoriali, con numeri che superano di gran lunga la media nazionale. Questa tendenza conferma come la Capitale stia vivendo un momento di sviluppo economico, con un incremento significativo di imprese e investimenti rispetto al passato.

Altro che crisi: Roma cambia passo e si afferma come uno dei motori più dinamici del tessuto di investimenti italiani: i numeri parlano di tante nuove imprese e di una crescita che supera di gran lunga la media nazionale, segnalando un’evoluzione significativa nel panorama economico della Capitale. Tra nuove aperture, investimenti e segnali di fiducia, la città sembra aver imboccato una traiettoria diversa. Roma, prima in Italia per nuove imprese: numeri che raccontano una svolta oltre ogni crisi. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. I dati del primo trimestre del 2026 certificano un cambio di passo netto: Roma è la provincia italiana con il miglior saldo imprenditoriale, con 2.🔗 Leggi su Funweek.it

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