AltaFratte alla promozione | il PalAntenore torna alla Serie A1
Domani sera alle 20, al PalAntenore, Nuvolí AltaFratte affronta Millenium Brescia in una partita valida per la Serie A1. La sfida si svolge in un clima di attesa, con entrambe le squadre pronte a contendersi i punti in classifica. La partita è tra le più attese della giornata e si gioca in un impianto che ospita regolarmente incontri di livello nazionale.
? Cosa sapere Nuvolí AltaFratte sfida Millenium Brescia domani alle 20 al PalAntenore per la Serie A1.. La vittoria porterebbe il volley padovano nella massima serie dopo diciannove anni di assenza.. Domani, 24 aprile alle ore 20, il PalAntenore di piazza Azzurri d’Italia ospiterà la sfida decisiva tra la Nuvolí AltaFratte e la Millenium Brescia per la promozione in serie A1. Le pallavoliste di Santa Giustina in Colle cercano l’ultimo passo verso il sogno della massima serie dopo il successo ottenuto lunedì scorso in trasferta con un punteggio di 1-3. Il PalAntenore torna a respirare il volley d’élite dopo diciannove anni. L’atmosfera che si respira nella città del Santo è carica di un’elettricità che non si sentiva da quasi due decenni.🔗 Leggi su Ameve.eu
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