Domenica 29 marzo al PalAntenore di Padova si svolgerà una giornata di festa per la partita di volley femminile di serie B1 tra Rothoblaas Volano e Banca Annia Padova Women, con inizio alle 18. La squadra padovana celebrerà anche la promozione in A3, raggiunta in questa stagione. La partita rappresenta anche un'occasione per fare il punto sulla Coppa Italia.

Sarà una giornata di festa domenica 29 marzo al PalAntenore di Padova. Alle 18 arriva la Rothoblaas Volano per la ventunesima giornata di campionato di volley femminile di serie B1, che per la Banca Annia Padova Women sarà anche l’occasione di festeggiare la promozione in A3 ottenuta matematicamente sette giorni fa con il successo su Cerea. Negli ultimi sette giorni Masiero e compagne, dopo i dovuti festeggiamenti di domenica, non si sono certamente tirate indietro: «L’ultima settimana è stata sempre molto intensa – ha assicurato coach Vincenzo Rondinelli - abbiamo tenuto ritmi alti e mercoledì abbiamo fatto un’amichevole a Trento, con una squadra di categoria promozione che sta per iniziare i playoff. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Festa promozione al PalAntenore con un occhio attento alla Coppa Italia

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