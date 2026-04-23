Alta Fratte | l' ultima poesia da scrivere al PalAntenore per entrare nella leggenda
Domani sera alle 20 al PalAntenore di piazza Azzurri d’Italia si svolgerà una partita di pallavolo tra la squadra locale e una formazione proveniente da Brescia. La Nuvolí AltaFratte, squadra di Santa Giustina in Colle, affronterà le avversarie in un incontro che potrebbe determinare il loro futuro in questa stagione. L’evento rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni, con la possibilità di conquistare un risultato decisivo.
Appuntamento con la storia domani, 24 aprile alle 20 al PalAntenore di piazza Azzurri d'Italia. La Nuvolí AltaFratte, compagine di pallavolo di Santa Giustina in Colle, si gioca il suo personale match point contro le colleghe di Brescia. In palio c'è la promozione nel campionato di volley.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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