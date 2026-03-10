In Puglia l' Alta Fratte si inchina solo al tiebreak

Ieri sera 9 marzo nella Pool promozione del campionato di volley femminile di serie A2 le ragazze di coach Sinibaldi, dopo essersi trovate 2-1 in vantaggio con Narconon Volley Melendugno, si arrendono al set decisivo Seconda sconfitta consecutiva al tiebreak per la Nuvolì Alta Fratte impegnata nella Pool promozione del campionato di volley femminile di serie A2. Dopo la sconfitta di Roma ieri sera è arrivata un'altra battuta d'arresto a Lecce nella difficile sfonda di San Giuseppe da Copertino. Sconfitta che tuttavia consente alla compagine padovana di muovere la classifica con un altro prezioso punto. Le "tigri" dell'Alta Fratte hanno dovuto affrontare la sfida senza la seconda delle Esposito, data l'assenza di Lisa che è andata ad unirsi a quella ormai risaputa di Erika.