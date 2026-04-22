Almanacco | Giovedì 23 Aprile | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 23 aprile è il 113° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 252 giorni ancora da attraversare prima della fine. In questa data si ricordano eventi storici e si celebrano compleanni e santi, secondo l'almanacco del giorno. È una giornata che si inserisce nel passare del tempo, segnando un momento preciso nel calendario annuale.

Giovedì 23 Aprile è il 113° giorno del calendario gregoriano. Mancano 252 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San GiorgioProverbio di AprileQuando San Giorgio viene in Pasqua, per il mondo c'è gran burrascaISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAYAccadde oggi1868 – Parigi: su Le.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Almanacco | Giovedì 2 Aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno Una raccolta di contenuti Temi più discussi: 23 Aprile: oroscopo segno per segno e almanacco; Giovedì 16 Aprile | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; Almanacco | Martedì 21 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Liturgie del 20260423. Previsioni meteo giovedì 23 aprile, a Milano e in Lombardia sole e temperature fino a 25 gradiMerito dell'anticiclone che domina sulla regione. Porterà bel tempo e un netto aumento delle temperature massime soprattutto nella giornata di venerdì 24 aprile ... milano.corriere.it Meteo, 23 aprile con poche piogge residue poi torna l'alta pressione: le previsioniMigliora il tempo sull'Italia con prevalenza di sole e poche piogge residue su Calabria e Sicilia. Le previsioni meteo del 23-24 aprile ... meteo.it Buongiorno veronesi 22 Aprile: oroscopo segno per segno e almanacco - facebook.com facebook