Almanacco 23 febbraio | Accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 23 febbraio, un evento ha attirato l’attenzione: un’antica scoperta archeologica è stata fatta in una cava vicino alla città. La causa è l’estrazione di pietre per la costruzione di un nuovo quartiere. Gli scavi hanno portato alla luce resti di un insediamento risalente a mille anni fa, che potrebbe cambiare le conoscenze sulla storia locale. Gli esperti stanno ancora analizzando i reperti trovati sul sito.

Dai compleanni vip alle invenzioni che hanno rivoluzionato la storia dell'umanità, arrivando fino a ricordare gli accadimenti straordinari e più curiosi. Ecco cosa è successo nel corso dei secoli oggi lunedì 23 febbraio, 54° giorno del calendario gregoriano. Mancano 311 giorni alla fine dell'anno. Santo del giorno: San Policarpo. Proverbio: "Se di febbraio tuona, l'annata sarà buona" 1927 – La Federal Radio Commission (in seguito ribattezzata Federal Communications Commission) inizia a regolare l'uso delle frequenze radio negli USA 1980 – L'ayatollah Ruhollah Khomeini dichiara che il parlamento iraniano deciderà del destino degli ostaggi nell'ambasciata statunitense 1991 - Thailandia: il generale Sunthorn Kongsompong guida un colpo di Stato incruento, deponendo il primo ministro Chatichai Choonhavan 1998 - Netscape Communications Corporation annuncia la fondazione di mozilla. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Il 23 febbraio si ricorda un evento importante che ha coinvolto numerose persone, a causa di una scoperta scientifica fatta in laboratorio.

L'Almanacco del 23 gennaio offre una panoramica delle principali ricorrenze, compleanni e avvenimenti storici che hanno avuto luogo in questa data.

Il 23 febbraio è il 54º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è paziente e costante, con una naturale predisposizione al lavoro metodico. È una persona che costruisce nel tempo, senza ...

