C’erano tutti gli ingredienti, sabato allo stadio "Mancini", per far festa: il pubblico delle grandi occasioni – davvero uno spreco per questa categoria – poi l’arrivo della capolista e un’Alma al gran completo. È mancata però la vittoria che avrebbe potuto prolungare la speranza e così la festa, in anticipo, l’ha fatta il Lunano che si è guadagnato la promozione in Eccellenza senza dover aspettare i patemi dell’ultima giornata. Il campo ha dato il suo primo responso, adesso, per fortuna, il Fano ha una seconda chance, la strada dello spareggio, per dimostrare ugualmente che anche i granata meritano di salire di categoria. "Ci abbiamo...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Alma, tifosi eccezionali e niente è perduto"

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