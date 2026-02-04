L’Alma perde il bomber Gucci per Pesaro Tifosi in ansia per il malore a Baldarelli

L’Alma perde il bomber Gucci per la prossima partita a Pesaro. L’attaccante è stato espulso al 33’ della ripresa contro il Moie e dovrà scontare una giornata di squalifica. I tifosi sono in ansia, soprattutto per Baldarelli, che ha avuto un malore durante la partita. La squadra si prepara a un’altra sfida importante nel campionato, questa volta senza il suo centrale più offensivo.

Costa cara all’Alma la vittoria sul Moie soprattutto sul piano disciplinare visto che Gucci, espulso al 33’ della ripresa per un doppio giallo, sarà squalificato per una giornata e non potrà essere presente a Pesaro contro il Villa San Martino in un’altra sfida importante nella lotta per il campionato. Sulla gara di sabato scorso al "Mancini" è tornato Luigi Fontana, il regista della difesa granata, ma anche autore di gol decisivi come quello contro la Castelfrettese. "Non abbiamo fatto la prestazione che volevamo – dice il centrale difensivo fanese – sia perché in settimana l’influenza ci ha un po’ tartassato, sia perché è stata una gara piuttosto strana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’Alma perde il bomber Gucci per Pesaro. Tifosi in ansia per il malore a Baldarelli Approfondimenti su Alma Pesaro Alma, finalmente si rivede il Gucci bomber: "Una gioia tornare a segnare, cresceremo" Alma Fano, la griffe di Gucci per battere il Vismara Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Alma Pesaro Argomenti discussi: L’Alma perde il bomber Gucci per Pesaro. Tifosi in ansia per il malore a Baldarelli; L'Italia è quarta nella classifica delle migliori università Ue; QS Europe 2026, balzo dell’Università di Catania nel ranking europeo; Università italiane al QS Rankings Europe 2026: Politecnico di Milano al 45° posto, arretrano Bologna e Sapienza. E poi c'è lei....La meravigliosa Alma! Il classico "regalo"...ai nonni...zii...bambini...fidanzati!!! Ecco che fine fanno!!! Cresciuta e diventata troppo ingombrante...e perde troppo pelo...via buttiamola come un cencio vecchio!!! Inoltre risultata leggermente p - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.