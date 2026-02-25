C’è il Dortmund a Bergamo tifosi tedeschi contro i controlli | Mai successo Niente trasferta

IL CASO. Sulla carta, il settore ospiti è sold-out: 1.300 erano i biglietti a disposizione e altrettanti sono stati acquistati dai tifosi del Borussia Dortmund. Ma bisognerà capire, oggi, quanti effettivamente arriveranno a Bergamo per la sfida contro l’Atalanta. Dalla Germania, infatti, nella giornata di martedì 24 febbraio un comunicato della Sudtribune Dortmund - il cuore del «muro giallo» del Westfalenstadion - ha annunciato un boicottaggio della trasferta. Non certo per contestazione verso la squadra, ma come forma di protesta nei confronti delle autorità tedesche che avrebbero intensificato i controlli e messo nel mirino 300 supporter gialloneri, impedendo loro (è quanto sostiene la curva) di essere mercoledì 25 allo stadio di Bergamo: gli accertamenti della polizia tedesca sarebbero stati eseguiti negli aeroporti locali con voli verso l’Italia, bloccando diversi gruppi ultras pronti a imbarcarsi alla volta di Bergamo e dintorni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Proteste dei tifosi, niente trasfertaSabato, i tifosi del Carpi non accompagneranno la squadra in trasferta ad Alessandria, dove si svolgerà la partita contro la Juve Next Gen.

“Comportamento dubbio e incomprensibile della polizia”: tifosi del Dortmund bloccati, i gruppi boicottano la trasfertaIl gruppo di tifosi del Borussia Dortmund ha deciso di non partire per la trasferta a Bergamo a causa di comportamenti ritenuti dubbi e incomprensibili da parte della polizia.

TIFOSI BORUSSIA DORTMUND A TORINO #shorts #ultras

Temi più discussi: C’è il Dortmund da rimontare: in vista un’Atalanta d’attacco; L'Atalanta non si presenta al pranzo UEFA col Dortmund: c'entra Samuele Inacio, cosa è successo; Atalanta, a Dortmund si chiude un cerchio: con coraggio contro gli 80mila gialloneri; Atalanta, domani c'è il Borussia Dortmund: out Raspadori e de Ketelaere.

Pagina 1 | Dove vedere Atalanta-Borussia Dortmund in tv? Sky o Prime Video, orarioScopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida valida per il ritorno dei playoff di Champions League: le probabili formazioni di Palladino e Kovac ... corrieredellosport.it

C’è il Dortmund a Bergamo, tifosi tedeschi contro i controlli: «Mai successo. Niente trasferta»Sulla carta, il settore ospiti è sold-out: 1.300 erano i biglietti a disposizione e altrettanti sono stati acquistati dai tifosi del Borussia Dortmund. ecodibergamo.it

Il charter di Eurowings che porterà il Borussia Dortmund in Italia atterrerà alle 18:20 a Orio al Serio e sarà ben visibile essendo griffato Bvb in tutto e per tutto. Nel frattempo, però, qualcosa di giallonero a Bergamo è già arrivato: il pullman. Anzi, i pullman - facebook.com facebook

Per il ritorno dei playoff contro il Borussia Dortmund, mercoledì 25 (alle 18,45) a Bergamo, Palladino deve sciogliere alcuni nodi di formazione. x.com