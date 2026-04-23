Alluvioni | Curcio chiarisce i ruoli e punta sulla ricostruzione

Il commissario incaricato della gestione delle alluvioni ha chiarito i compiti assegnati per la ricostruzione in seguito agli eventi del 2023-2024. Durante un intervento a Bologna, ha spiegato le diverse responsabilità delle istituzioni e dei soggetti coinvolti nel processo di ripristino. La discussione si è concentrata sulle modalità di intervento e sulla distribuzione delle competenze tra le varie autorità.

? Cosa sapere A Bologna il commissario Curcio definisce i compiti per la ricostruzione post-alluvione 2023-2024.. Un miliardo di euro è stanziato per la prevenzione del rischio idrogeologico territoriale.. A Bologna, durante l’inaugurazione dell’anno accademico presso la sala dello Stabat Mater in Archiginnasio, il commissario straordinario Fabrizio Curcio ha tracciato i confini delle proprie responsabilità, rispondendo alle preoccupazioni emerse nella Val di Zena dopo i danni causati dagli eventi meteorologici del periodo 2023-2024. Il commissario ha chiarito che la sua figura non deve essere considerata un risolutore universale per ogni criticità legata al territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alluvioni: Curcio chiarisce i ruoli e punta sulla ricostruzione Notizie correlate Ricostruzione post alluvione: il commissario straordinario Curcio spiega la nuova ordinanzaL’ordinanza numero 572026, firmata dal Commissario straordinario Fabrizio Curcio, segna una svolta fondamentale per le comunità romagnole colpite... Alluvione, a Castrocaro vertice con il commissario Curcio su risorse e ricostruzione. "Ottenute risposte concrete"Il commissario straordinario per l'emergenza alluvione, Fabrizio Curcio, ha incontrato sabato pomeriggio in Comune a Castrocaro Terme e Terra del... Altri aggiornamenti Curcio incontra i cittadini: Val di Zena in sicurezzaUna chiesa, quella di san Salvatore di Casola, a Botteghino di Zocca, che ieri sera straripava di persone per l’incontro, voluto dall’amministrazione locale d’accordo col comitato Val di Zena, coi ... ilrestodelcarlino.it Alluvioni in Emilia-Romagna, Curcio: «Capisco la stanchezza dei cittadini colpiti, ecco come avremo procedure semplificate e delocalizzazioni agevolate»La ricostruzione post alluvione ora accelera. A inizio febbraio il commissario Fabrizio Curcio ha firmato il provvedimento - l’ordinanza 57 - che riunisce in un unico documento tutti gli interventi ... corrieredibologna.corriere.it