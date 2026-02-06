Ricostruzione post alluvione | il commissario straordinario Curcio spiega la nuova ordinanza

Dopo le devastanti alluvioni del 2023 e del 2024, il governo ha firmato una nuova ordinanza per aiutare le zone colpite. Il commissario straordinario Fabrizio Curcio ha spiegato i dettagli del provvedimento, che punta a velocizzare i lavori di ricostruzione e a mettere in sicurezza le comunità romagnole. La decisione arriva dopo mesi di attesa e proteste da parte di cittadini e amministratori locali.

L'ordinanza numero 572026, firmata dal Commissario straordinario Fabrizio Curcio, segna una svolta fondamentale per le comunità romagnole colpite dalle alluvioni del 2023 e del 2024. Non si tratta di un semplice elenco di fondi, ma della nascita di un vero e proprio "Piano speciale di

