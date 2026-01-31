Alluvione a Castrocaro vertice con il commissario Curcio su risorse e ricostruzione Ottenute risposte concrete

Dopo l’alluvione che ha colpito il territorio, il commissario Curcio ha incontrato i sindaci a Castrocaro. Durante la riunione, ha rassicurato sull’arrivo di risorse concrete per ricostruire le zone danneggiate. Le autorità si sono confrontate sulle opere di ripristino e sui passi successivi da compiere.

Il commissario straordinario per l'emergenza alluvione, Fabrizio Curcio, ha incontrato sabato pomeriggio in Comune a Castrocaro Terme e Terra del Sole i sindaci del territorio per fare il punto sulle opere di ripristino e sulle ulteriori prospettive post alluvione. Oltre al sindaco ospitante. RIAPERTURA DI VIA BAGNOLO! Con venti giorni di anticipo sul programma lavori è stata riaperta via Bagnolo al termine dell'opera di messa in sicurezza idraulica e ripristino dopo i danni dell'alluvione del settembre 2024.

