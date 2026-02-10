Gli strumenti di pianificazione e programmazione integrata | giornata seminariale dedicata agli enti locali

Questa settimana si svolge un seminario dedicato agli enti locali. L’appuntamento è giovedì 12 febbraio, nella Sala Grasso di Palazzo Caracciolo. Professionisti e amministratori si incontrano per confrontarsi su strumenti di pianificazione e programmazione integrata. È un momento importante per discutere di progetti e strategie per migliorare i servizi ai cittadini.

È in programma giovedì prossimo, 12 febbraio, presso Sala Grasso di Palazzo Caracciolo, una giornata seminariale dedicata agli enti locali. Temi centrali del seminario: "Gli strumenti di pianificazione e programmazione integrata: dal documento unico di programmazione al PIAO."

