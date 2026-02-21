Caso Amorosia Tar condanna 3 enti locali per il no all' accesso agli atti

Il Tar di Palermo ha condannato tre enti locali a causa del rifiuto di fornire documenti richiesti, in un caso noto come

Il Tar di Palermo ha messo un punto fermo nella battaglia legale che ha visto il Libero consorzio comunale di Agrigento contrapposto a tre enti locali. Al centro dello scontro c'era il diniego all'accesso ad atti fondamentali per la difesa dell'ente provinciale in un delicato contenzioso davanti al giudice del lavoro. La vicenda era nata dopo la nomina del nuovo segretario generale da parte del presidente Giuseppe Pendolino e al conseguente ricorso presentato dal titolare uscente, Pietro Nicola Amorosia. Per contrastare la tesi del danno economico sostenuta dal dirigente, l'ex Provincia, difesa dall'avvocato Girolamo Rubino, aveva tentato di acquisire la documentazione relativa agli incarichi ricoperti da Amorosia al Comune di Palma di Montechiaro, al consorzio Tre Sorgenti e nella società Palma Ambiente.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

"Un esposto? L’accesso agli atti è legittimo"L’accesso agli atti e il diritto di richiedere chiarimenti sono fondamentali per una cittadinanza informata e partecipativa.

Capitale cultura, spesi 200mila euro. E il Comune chiede l’accesso agli attiA Fiesole si respira delusione dopo che il Comune ha deciso di chiedere accesso agli atti riguardo ai 200mila euro spesi in un progetto per diventare capitale della cultura nel 2028.

