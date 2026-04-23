Dopo l'alluvione che ha colpito la regione, un rappresentante delle autorità ha ribadito che la responsabilità di ridurre i rischi ricade sui territori stessi. È stato specificato che, mentre il danno e il ripristino sono di competenza di un commissario straordinario, la prevenzione futura spetta alle amministrazioni locali. La distinzione tra interventi di emergenza e prevenzione è stata chiarita in una recente dichiarazione pubblica.

di Marco Principini BOLOGNA Un conto è il danno causato dall’alluvione e il suo ripristino, in capo al commissario straordinario, un altro la mitigazione del rischio "che è in carico ai territori". I punti sulle i li mette, ancora una volta, il commissario straordinario alla ricostruzione post-alluvione Fabrizio Curcio, ospite ieri al 219° anno accademico dell’Accademia Nazionale di Agricoltura, inaugurato a Bologna nel corso di una cerimonia nella quale è stata conferita la targa storica al professor Giorgio Cantelli Forti, che ha guidato l’Accademia per quattro mandati dal 2014 al 2026, e nominato presidente onorario. "Spesso la figura commissariale viene intesa un po’ come la soluzione di tutte le problematiche.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alluvione, Curcio ribadisce: "Ridurre rischi spetta ai territori"

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