Cantiano alluvione 2022 | il sindaco Piccini teme stop ai fondi e rallenti nella ricostruzione post-emergenza

Cantiano rischia di perdere i fondi per la ricostruzione. Il sindaco Piccini lancia l’allarme: senza risorse, i lavori si rallenteranno e il paese potrebbe restare ancora a lungo nel limbo. La fine dello stato di emergenza nel 2025 non ha portato certezze, e ora si teme che la burocrazia e i ritardi complicheranno ulteriormente la ripresa. La comunità si prepara a affrontare un altro passo difficile dopo le ferite di quell’alluvione devastante.

Alluvione, Piccini: non dimenticate Cantiano. Cantiano, un comune marchigiano duramente colpito dall’alluvione del settembre 2022, si trova ad affrontare un futuro incerto con la conclusione dello stato di emergenza, avvenuta alla fine del 2025. Il sindaco Alessandro Piccini esprime preoccupazione per le possibili interruzioni degli aiuti e per il completamento delle opere di ricostruzione, sollevando interrogativi sull’impegno futuro verso il paese. La fine di un periodo di sostegno straordinario lascia la comunità in attesa di capire come affrontare le sfide che ancora la attendono. Lo stato di emergenza, disciplinato dall’Ordinanza n.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Cantiano Alluvione Modigliana, Cheli critica il sindaco sulla ricostruzione post alluvione: "Servono fatti, non parole" A Modigliana il dibattito sulla ricostruzione dopo le alluvioni si scalda. Dissesto idrogeologico e ricostruzione post-alluvione al centro dell'incontro tra Buonguerrieri e il sindaco di Casteldelci L’onorevole Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d’Italia, ha incontrato il sindaco di Casteldelci, Fabiano Tonielli, per discutere delle problematiche legate al dissesto idrogeologico e alle esigenze di ricostruzione post-alluvione nell’Appennino romagnolo, con l’obiettivo di valutare interventi e strategie per il territorio. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Cantiano Alluvione Argomenti discussi: Alluvione, Piccini: non dimenticate Cantiano; Alluvione, stato di emergenza finito: Chi finanzia il ripristino dei danni a Cantiano?. I timori del sindaco per i lavori non completati. Alluvione, scontro a Cantiano sulle donazioni. Contestata al Comune la mancata rendicontazione dei danni negli aiuti. Il sindaco: «È tutto in regola»CANTIANO A tre anni dalla devastante alluvione del 15 settembre 2022, la gestione dei 650mila euro della raccolta fondi lanciata dal Comune scatena una tempesta politica. Il consigliere comunale ... corriereadriatico.it Alluvione Marche 2022: Come procederà ricostruzione dopo fine stato di emergenza?In data 19 gennaio, a pochi giorni dalla fine dell’ultima proroga, ho depositato una interrogazione (la n. 94/26) nella quale ho chiesto alla Giunta che cosa comporterà la fine dello stato di ... senigallianotizie.it "Come procederà la ricostruzione post alluvione 2022 ora che è terminato lo stato di emergenza" vivere.me/gvt6 #alluvione2022 #marche #cantiano #mauriziomangialardi x.com Alluvione, stato di emergenza finito: «Chi finanzia il ripristino dei danni a Cantiano». I timori del sindaco per i lavori non completati - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.