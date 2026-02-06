UCI Cinemas di Parco Leonardo e Porta di Roma triplicano le proiezioni dei film candidati agli Oscar

Gli UCI di Porta di Roma e Parco Leonardo aumentano gli spettacoli dedicati ai film candidati agli Oscar. Dopo il successo della prima fase, le due multisale hanno deciso di triplicare le proiezioni per ogni pellicola, offrendo più possibilità agli appassionati di vedere in anticipo i film che potrebbero vincere le statuette. Ora, gli spettatori avranno più occasioni per scoprire i film favoriti e partecipare alla corsa agli Oscar.

Dopo il grande interesse suscitato dall’annuncio della rassegna dedicata ai film candidati agli Oscar, UCI Cinemas Porta di Roma e UCI Cinemas Parco Leonardo rafforzano il calendario e triplicano gli appuntamenti per ogni pellicola. L’obiettivo è ampliare le occasioni per vedere o rivedere sul grande schermo alcuni dei titoli selezionati dall’Academy, con l’esperienza in sala garantita da comfort e tecnologia del circuito. Il pubblico potrà verificare la programmazione e le disponibilità aggiornate consultando ucicinemas.it, dove è indicata anche la presenza, per alcuni film, della versione originale.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

