Montefredane un nuovo presidio di salute | inaugurato lo studio della dottoressa Laura Cirillo

A Montefredane è stato aperto un nuovo studio di medicina generale situato in Via Roma. L’inaugurazione si è svolta nel centro del paese, con la dottoressa Laura Cirillo che ha accolto i primi pazienti nel suo ambulatorio. La struttura offre servizi di assistenza medica di base e si rivolge alla comunità locale. La dottoressa Cirillo si è presentata come nuova figura professionale nel settore sanitario del comune.

È stato inaugurato nel cuore del paese, in Via Roma, il nuovo studio di medicina generale della giovane e preparata Laura Cirillo. Una scelta coraggiosa e carica di significato quella della dottoressa Cirillo, che ha deciso di mettere la propria professione e la propria missione al servizio di un piccolo borgo, a ridosso del capoluogo, che rischiava di rimanere privo di un medico di base dopo il pensionamento del dottor Carmine Aquino. Una decisione che rappresenta non solo un’opportunità sanitaria, ma anche un gesto concreto di vicinanza e attenzione verso il territorio. “Oggi è per me un giorno di grande emozione e profonda gratitudine. A soli 27 anni, -dice la dottoressa Laura Cirillo- essere riuscita ad aprire il mio studio medico rappresenta per me un traguardo significativo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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