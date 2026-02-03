Nuovo hub Amazon e Interporto uno studio per non ingolfare A14 e strada statale 76

La Regione Marche e l’Interporto hanno deciso di agire. Dopo anni di promesse e pochi fatti, hanno affidato a Sintagma srl uno studio per valutare come il nuovo hub Amazon potrebbe influenzare il traffico. L’obiettivo è capire se le strade, come l’A14 e la statale 76, rischiano di ingolfarsi e trovare soluzioni per migliorare la viabilità. Ora si attende il risultato della ricerca, che dovrebbe offrire dati concreti sui possibili disagi e sulle misure per evitarli.

Ancona, 3 febbraio 2026 – Il tempo delle ipotesi è finito, ora si passa ai dati. Dopo anni di sollecitazioni rimaste nel cassetto, la Regione Marche e l 'Interporto rompono gli indugi e affidano ufficialmente alla società Sintagma srl lo studio scientifico sugli impatti della mobilità legati al nuovo hub di Amazon. Un'iniziativa che arriva a ridosso dell'apertura — con l'operatività del colosso fissata per settembre — e che segna un tentativo di recupero rispetto a una programmazione rimasta a lungo in stallo.

