I Carabinieri hanno sequestrato a Terzigno un’area agricola e circa 200 animali in condizioni di cattivo mantenimento. L’intervento è stato effettuato durante controlli mirati alla prevenzione della peste suina, rilevando un’attività di allevamento irregolare. L’area e gli animali sono stati posti sotto sequestro in via preventiva, in attesa di ulteriori accertamenti. Nessuna persona è stata ancora denunciata o arrestata.

Un sequestro penale di un’area agricola e 200 animali, questo il bilancio di un’operazione condotta dai militari dei Nuclei CC Parco di Ottaviano e Boscoreale a Terzigno (Napoli). L’intervento è stato eseguito nell’ambito dei controlli per la prevenzione e la sorveglianza della peste suina africana, con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica e garantire il rispetto delle norme di bio-sicurezza negli allevamenti. Il maxi sequestro a Terzigno Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i militari dei Nuclei CC Parco di Ottaviano e Boscoreale hanno effettuato un controllo mirato in un’area agricola situata nel Comune di Terzigno, in provincia di Napoli.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Allevamento abusivo a Terzigno, sequestrata un'area agricola e 200 animali tenuti in condizioni precarie

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