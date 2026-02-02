A Ercolano i carabinieri hanno scoperto un allevamento clandestino con 43 cani tenuti in condizioni igieniche pessime. Un uomo di 25 anni è stato denunciato per maltrattamento e abbandono degli animali. Gli animali sono stati sequestrati e portati in salvo.

Un giovane denunciato e 43 cani sequestrati: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza a Ercolano dove è stato scoperto un allevamento abusivo di cani di piccola taglia destinati al commercio clandestino. Gli animali, rinvenuti in condizioni igienico-sanitarie gravemente compromesse, sono stati affidati in custodia giudiziale mentre il responsabile è stato segnalato per abbandono e maltrattamento di animali. La scoperta dell’allevamento abusivo L’operazione è scaturita nell’ambito dei controlli mirati al contrasto dei traffici illeciti nel territorio di Napoli. I militari del Comando Provinciale, in collaborazione con la Compagnia di Portici, sono intervenuti nel comune di Ercolano dopo aver notato un forte abbaio provenire da una serra abbandonata situata su un terreno agricolo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cani destinati al commercio clandestino tenuti in condizioni igieniche precarie a Ercolano, denunciato 25enne

Approfondimenti su Ercolano Canili

A Ercolano, i militari della Guardia di Finanza hanno scoperto un allevamento abusivo di cani di piccola taglia, dove 43 animali erano tenuti in condizioni precarie e in gabbie.

Nella provincia di Napoli, a Ercolano, la Guardia di Finanza ha individuato un allevamento di cani di piccola taglia gestito senza autorizzazioni.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Ercolano Canili

Argomenti discussi: Nuova vita in Canada per 16 cani salvati da un allevamento destinato alla produzione di carne in Corea del Sud; La storia dei 16 cani salvati da un allevamento destinato alla produzione di carne in Corea del Sud; CARNE DI CANE, IN COREA DEL SUD CHIUSI IL 78 PER CENTO DEGLI ALLEVAMENTI; Contributi a Fondo Perduto 2026: Ottieni Fino al 90% Senza Restituire Nulla.

Cani destinati al commercio clandestino tenuti in condizioni igieniche precarie a Ercolano, denunciato 25enneUn giovane denunciato e 43 cani sequestrati: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza a Ercolano dove è stato scoperto un allevamento abusivo di cani di piccola taglia ... virgilio.it

Nove cuccioli stipati in due pacchi: a Novara un altro caso di commercio illegale di cani di razza dall’Est EuropaUn controllo sull’A4 da parte della Polizia stradale ha portato al sequestro di nove cuccioli, sei Maltesi e tre Shih Tzu, trovati in pessime condizioni, stipati in due scatole in un furgone ... fanpage.it

La nostra squadra locale in India ha partecipato alle operazioni d’intercettazione di un veicolo che trasportava illegalmente alcuni cani terrorizzati, destinati al commercio della loro carne. Nel nord-est dell'India, i cani vengono chiusi nei sacchi con la bocca l facebook

Stesso destino, stesso dolore, stesso sangue: la storia incredibile dei cani Bernie e Atticus @fulviocerutti @LaStampa x.com