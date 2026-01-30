Gli agenti dei Nas hanno scoperto un macello abusivo nel centro di Salerno. Durante un controllo coordinato dalla Procura, hanno trovato carcasse di animali e condizioni igieniche molto precarie. La polizia municipale, l’Asl e l’Ispettorato del lavoro si sono uniti per chiudere immediatamente l’attività, che operava senza autorizzazioni e nel completo degrado. La scoperta mette in luce quanto sia diffusa questa illegalità nella zona.

Un macello abusivo nel pieno centro di Salerno. Durante un controllo dei locali commerciali disposto dalla Procura, i Nas – accompagnati dall’Ispettorato del lavoro, Asl e pulizia municipale – hanno individuato e portato alla chiusura diverse attività accusate di gravi mancanze sul piano igienico, lavorativo e su quello della sicurezza e contrattuale. Emesse nei controlli ammende per un totale di 20.671,41 euro e sanzioni amministrative per un importo pari a 21.900,00 euro. Nella prima attività, gestita da un cittadino extracomunitario, si svolgevano abusivamente attività di macellazione clandestina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scoperto un macello abusivo in pieno centro a Salerno: “Condizioni igieniche precarie e carcasse di animali”

Approfondimenti su Salerno Macello

A Ercolano, i militari della Guardia di Finanza hanno scoperto un allevamento abusivo di cani di piccola taglia, dove 43 animali erano tenuti in condizioni precarie e in gabbie.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Salerno Macello

Argomenti discussi: Macello clandestino scoperto nel centro storico di Salerno; Salerno, carabinieri Nas scoprono macello abusivo in centro: sequestrati prodotti; Salerno, scoperto macello abusivo in pieno centro storico: sospesa la struttura; Salerno, blitz nel centro storico: chiusi locali, scoperto macello clandestino.

Salerno, scoperto macello abusivo in pieno centro storico: sospesa la strutturaScoperto macello abusivo in pieno centro a Salerno. I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, insieme a personale della locale ... msn.com

Salerno, blitz nel centro storico: chiusi locali, scoperto macello clandestinoSequestrati quintali di alimenti, sanzioni per oltre 40mila euro ... msn.com

VIDEO/ Il macello clandestino scoperto dal Nas dei Carabinieri nel centro storico di Salerno - facebook.com facebook

Il #23gennaio 1922 nel General Hospital di Toronto, Canada, viene eseguita su Leonard Thompson la prima iniezione di #insulina estratta dal pancreas di animali da macello, per la cura del diabete. La scoperta si deve agli scienziati canadesi Frederick Banti x.com