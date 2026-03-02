Su WhatsApp si potranno vedere gli aggiornamenti di Stato anche dei numeri non salvati | cosa cambia
WhatsApp ha annunciato che in futuro sarà possibile visualizzare gli aggiornamenti di Stato di utenti non salvati in rubrica, purché ci siano state interazioni tra i contatti. La funzione permetterà di vedere gli aggiornamenti anche senza aver salvato il numero, modificando così le modalità di condivisione e visibilità degli stati. La novità riguarda chi ha già avuto scambi di messaggi o altre interazioni con persone non salvate.
Presto gli aggiornamenti di Stato del profilo di Whatsapp saranno visibili anche a chi non è in rubrica, purché ci sia stata un'interazione tra i contatti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
