Ravello attivo il canale WhatsApp del Comune | informazioni in tempo reale per i cittadini

Il Comune di Ravello ha messo online un canale WhatsApp ufficiale rivolto ai cittadini. Il servizio si aggiunge agli strumenti già disponibili, come comunicati stampa, sito web, pagine social, depliant e cartellonistica. L’obiettivo è fornire informazioni in tempo reale direttamente agli utenti. La piattaforma si integra con le modalità di comunicazione già attive nel territorio, offrendo un canale aggiuntivo per le comunicazioni ufficiali.

Il Comune di Ravello ha attivato il proprio canale WhatsApp ufficiale, destinato ai cittadini. Si tratta di un nuovo servizio di comunicazione che si affianca agli strumenti già esistenti, come comunicati stampa, sito web, pagine social, depliant e affissioni. L’obiettivo è quello di offrire un’informazione rapida e accessibile, consentendo agli iscritti di ricevere direttamente sul proprio smartphone aggiornamenti in tempo reale su servizi, scadenze, eventi ed emergenze. Come iscriversi al canale. Per accedere al servizio è sufficiente cliccare sul seguente link: Iscriviti al canale WhatsApp del Comune di Ravello Una volta entrati nel canale, è possibile attivare le notifiche cliccando sull’icona della campanella, così da essere avvisati ogni volta che viene pubblicato un nuovo aggiornamento. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Ravello, attivo il canale WhatsApp del Comune: informazioni in tempo reale per i cittadini Baronissi, attivo il canale WhatsApp ufficiale del ComuneIl Comune attiva un nuovo strumento digitale per comunicazioni rapide, dirette e accessibili a tutta la comunità. Nasce il canale WhatsApp ufficiale del Comune di FiumicinoFiumicino, 19 gennaio 2026 – Il Comune di Fiumicino rafforza il proprio rapporto con la cittadinanza attraverso l’attivazione del canale WhatsApp...