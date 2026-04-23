Allerta Meteo in Campania | Venti Forti e Rischio Mareggiate in Arrivo

Nelle giornate del 22 e 23 aprile 2026, la regione Campania è interessata da un’allerta meteo che prevede venti di forte intensità e il possibile verificarsi di mareggiate. Le autorità hanno diffuso avvisi di condizioni di maltempo, invitando alla prudenza durante gli spostamenti e le attività in mare. Le previsioni indicano un peggioramento delle condizioni atmosferiche e marine nel corso di questi due giorni.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La Protezione Civile della Regione Campania ha lanciato un’allerta meteo a causa di forti venti nord-orientali e un mare particolarmente agitato. L’avviso sarà in vigore dalle ore 20:00 del 22 aprile alle ore 20:00 del 23 aprile 2026. I cittadini sono invitati a seguire attentamente gli aggiornamenti e a rimanere informati sulle condizioni meteorologiche in evoluzione. I venti previsti potrebbero raggiungere intensità elevate, con raffiche significative che potrebbero influire sulla sicurezza delle persone e delle strutture.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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Allerta meteo in Campania: temporali, mare agitato e collegamenti a rischio

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Temi più discussi: Avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi dalle ore 20:00 di mercoledì 22 aprile alle ore 20:00 di giovedì 23 aprile 2026; Allerta meteo della protezione civile su tutta la Campania; Torna il maltempo a Napoli e in Campania: allerta meteo per vento forte da stasera e fino a domani; Maltempo in Campania: allerta meteo gialla dalle 18 di oggi.

Torna il maltempo a Napoli e in Campania: allerta meteo per vento forte da stasera e fino a domaniLa Protezione Civile della Campania ha diramato un'allerta meteo per vento forte e mare agitato dalle 20 di oggi, mercoledì 22 aprile e per le successive ... fanpage.it

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Ultimi residui effetti del maltempo sull’Italia per la giornata di domani, giovedì 23 aprile Allerta meteo domani 23 aprile 2026 per temporali e vento forte. Le regioni colpite: https://fanpa.ge/Uy1c4 - facebook.com facebook

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