Campania allerta meteo prolungata | nuova perturbazione e venti forti da mercoledì rischio mareggiate sulle coste

La perturbazione atlantica, che arriverà mercoledì in Campania, sta portando venti forti e piogge intense, causando il rischio di mareggiate lungo le coste. La regione si prepara a un peggioramento del tempo, con il maltempo che si prolungherà per diversi giorni. I sindaci delle località costiere hanno già avviato le misure di sicurezza per le possibili criticità.

Campania in Allerta: Arriva una Nuova Perturbazione, Rischio Maltempo Giovedì. La Campania si prepara a un peggioramento delle condizioni meteorologiche con l'arrivo di una perturbazione atlantica che interromperà una breve fase di tregua. Le piogge intense e i venti forti, previsti in intensificazione da mercoledì e con il culmine giovedì, hanno già spinto la Protezione Civile a diramare allerte meteo su tutto il territorio regionale, in particolare per venti e mare agitato. Un Weekend di Instabilità, Ora Nuovi Rischi. Il fine settimana appena trascorso ha visto la Campania alle prese con un'ondata di maltempo che ha richiesto un costante monitoraggio da parte delle autorità.

La Sardegna si prepara a una fase difficile.

La Protezione Civile della Campania ha emesso una nuova allerta meteo a causa di condizioni avverse che si prevedono nel territorio.

Allerta meteo in Campania: temporali, mare agitato e collegamenti a rischio

