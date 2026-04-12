Allerta Meteo in Campania | venti intensi e rischio mareggiate in arrivo Preparatevi!

Un'allerta meteo è stata diramata in Campania a causa di venti intensi e del rischio di mareggiate. Le autorità hanno comunicato che le condizioni atmosferiche potrebbero provocare disagi lungo le coste e nelle zone soggette a maree alte. Sono stati suggeriti accorgimenti alle persone che vivono o lavorano nelle aree interessate, in particolare nelle zone a rischio di allagamenti o onde anomale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo valido dalle 23:59 di oggi, domenica 12 aprile, fino alle 14 di domani, lunedì 13 aprile. Questa decisione è stata presa a seguito delle valutazioni effettuate dal Centro Funzionale, che ha evidenziato l’importanza di monitorare attentamente i fenomeni meteorologici previsti. L’allerta è principalmente dovuta a venti forti e molto forti provenienti da sud-est, accompagnati da raffiche significative e mare agitato. Le coste esposte potrebbero essere soggette a mareggiate, il che rende essenziale la prudenza per cittadini e turisti.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Allerta Meteo in Campania: venti intensi e rischio mareggiate in arrivo. Preparatevi! Leggi anche: Campania sotto Doppia Allerta Meteo: temporali intensi e venti forti in arrivo. Allerta meteo in Campania: venti di burrasca e mareggiate in arrivoNuova allerta meteo in Campania dal 19 febbraio: previsti venti molto forti e mareggiate sulle coste.