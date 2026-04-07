Napoli Italiano nella lista di De Laurentiis | l’allenatore punterebbe sul 4-3-3

Vincenzo Italiano, attuale allenatore del Bologna, figura tra i candidati del Napoli in caso di cambiamenti nello staff tecnico. Il presidente del club napoletano ha mostrato interesse nei suoi confronti, considerando un possibile sostituto nel caso in cui l’attuale allenatore scelga di lasciare per la nazionale. La squadra potrebbe adottare un modulo 4-3-3 sotto la sua guida, secondo alcune indiscrezioni. La situazione resta in evoluzione e non sono ancora stati presi decisioni ufficiali.

Vincenzo Italiano è uno dei pupilli del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. L’attuale mister del Bologna è sempre stato nel mirino del club azzurro e il numero uno azzurro sarebbe molto interessato nel caso in cui Antonio Conte decida di andare in Nazionale. Ma, come giocherebbe la squadra con l’arrivo di Vincenzo Italiano? Sicuramente ci saranno dei cambiamenti, con alcuni calciatori che non saranno riconfermati. A restare sarebbero sicuramente Di Lorenzo, Buongiorno ed Hojlund. Italiano, invece, punterebbe sicuramente su due calciatori del Bologna: Orsolini e Lucumì. Il nuovo Napoli 20262027 di Vincenzo Italiano, quindi, potrebbe essere il seguente: (4-3-3): Savic, Di Lorenzo, Lucumì, Buongiorno, Gutierrez, Lobotka, Joao Gomes, McTominay, Alisson, Orsolini, Hojlund. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Nuovo allenatore Napoli, ci sarebbe un nome in cima alla lista di Aurelio De LaurentiisIl futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli resta uno dei temi centrali in vista della prossima stagione.

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