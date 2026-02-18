Chi sarà il prossimo allenatore del Napoli in caso di addio di Conte? Per i bookmakers c' è un favorito

Antonio Conte ha annunciato che potrebbe lasciare il Napoli, lasciando i tifosi in attesa di una risposta definitiva. Secondo i bookmaker, il favorito per sostituirlo è un allenatore con esperienza internazionale, già cercato dai dirigenti del club. La decisione di Conte potrebbe arrivare entro poche settimane, portando a un cambio di guida tecnica in un momento cruciale della stagione. La società si prepara a valutare tutte le opzioni disponibili per scegliere il profilo giusto. Intanto, i nomi circolano già con insistenza.

Il tecnico salentino ha ancora un anno di contratto con il sodalizio azzurro, ma la sua permanenza potrebbe non essere scontata Antonio Conte è uno di quegli allenatori che alla fine di ogni stagione traccia un bilancio di ciò che è stato e decide cosa sarà della sua esperienza in una determinata squadra. La carriera del tecnico salentino è ben nota. Ecco perchè l'ulteriore anno di contratto che ha con il Napoli non può essere comunque considerato sinonimo di permanenza certa all'ombra del Vesuvio. E così, nel caso in cui le strade del trainer leccese e quelle del club di De Laurentiis dovessero separarsi, per la successione dell'ex Juve e Inter ci sarebbe un favorito secondo i bookmakers.

Napoli, Conte il presente ma anche il futuro? In caso di addio, un allenatore in cima alla lista di ADLIl futuro di Antonio Conte a Napoli è al centro delle discussioni, tra incertezze e possibilità.

