Allenamento intensivo per Sinner a Madrid | avversario argentino provati schemi e servizio

A Madrid, il tennista italiano ha svolto un allenamento intenso sulla terra battuta in vista del suo debutto al torneo di categoria Masters 1000, programmato per venerdì 24 aprile contro un avversario argentino. Durante la sessione, ha testato diversi schemi di gioco e ha lavorato sul servizio, preparandosi alla sfida che lo attende nel capoluogo spagnolo. L’appuntamento con la partita è fissato per la giornata successiva.

Jannik Sinner è sceso in campo sulla terra rosa della capitale spagnola alla vigilia dell’atteso debutto sul Masters 1000 di Madrid, previsto venerdì 24 aprile contro il francese Benjamin Bonzi. Il numero 1 del mondo si è allenato insieme all’argentino Martin Etcheverry, numero 29 del ranking ATP e grande specialista del mattone tritato contro cui l’azzurro ha vinto i due precedenti (sempre sul cemento outdoor, al secondo turno degli Australian Open 2023 e ai sedicesimi del Masters 1000 di Shanghai nel 2024). A dodici giorni dal trionfo conseguito al Masters 1000 di Montecarlo che gli ha consentito di riprendersi lo scettro della graduatoria...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Allenamento intensivo per Sinner a Madrid: avversario argentino, provati schemi e servizio Notizie correlate Sinner, ecco l’avversario dell’esordio a Madrid: venerdì sfiderà Bonzi(Adnkronos) – Sarà Benjamin Bonzi l'avversario di Jannik Sinner nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid. Leggi anche: Sinner, primo allenamento a Doha: servizio e… autografi Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sinner non lascia nulla al caso: allenamento intenso ricordando l’ultimo ko. Bonzi il primo ostacolo a Madrid; Sinner, allenamento ad alta intensità con Mensik all'Atp Madrid. VIDEO; Jannik Sinner, campanello d'allarme? Problemino alla spalla sinistra, la situazione aggiornata; Sinner accusa un lieve problema fisico durante il suo primo allenamento a Madrid. Allenamento intensivo per Sinner a Madrid: avversario argentino, provati schemi e servizioJannik Sinner è sceso in campo sulla terra rosa della capitale spagnola alla vigilia dell'atteso debutto sul Masters 1000 di Madrid, previsto venerdì 24 ... oasport.it Sinner non lascia nulla al caso: allenamento intenso ricordando l’ultimo ko. Bonzi il primo ostacolo a MadridNuova sessione di allenamento per Sinner, che ha voluto sfidare l'ultimo giocatore in grado di batterlo per prepararsi al meglio per Madrid, dove all'esordio affronterà Bonzi ... sport.virgilio.it Un’estate a tutto sport con l’ASD Atletico Talenti! Non fermarti proprio ora! Ti aspettano le nostre settimane di allenamento intensivo: ginnastica, perfezionamento e tantissimo divertimento per le ragazze dai 6 anni in su. Vuoi saperne di più Passa - facebook.com facebook