Sinner primo allenamento a Doha | servizio e… autografi

Jannik Sinner è arrivato a Doha e ha iniziato subito a prepararsi per l'ATP 500 che comincerà lunedì. La sua presenza nel centro sportivo locale ha attirato molti tifosi, che hanno chiesto autografi mentre il tennista si allenava. Ha colpito la palla con energia, concentrato sul primo allenamento sul cemento qatariota.

(Adnkronos) – Jannik Sinner è a Doha. Oggi, sabato 14 febbraio, il tennista azzurro è sceso in campo per testare il cemento qatariota, nel suo primo allenamento in vista dell'Atp 500 al via lunedì 16 febbraio. Tanti sorrisi in campo per Sinner, che guidato dall'allenatore Simone Vagnozzi e dal suo team ha eseguito un breve riscaldamento, con scatti e ed esercizi per allenare i riflessi, prima di impugnare la racchetta. Il numero due del mondo ha allenato il servizio, con il miglioramento della prima che è obiettivo dichiarato dell'altoatesino nella nuova stagione, e ha sfoggiato dritti e rovesci, salendo a rete per continuare ad allenare le variazioni.