Allenamento congiunto Salernitana-Sanseverinese finisce 9-2 | affaticamento muscolare per Boncori

Oggi allo stadio Arechi si è svolto un allenamento congiunto tra la Salernitana e la Sanseverinese, squadra che partecipa al torneo di Eccellenza campana. La partita amichevole si è conclusa con un risultato di 9-2 a favore della formazione locale. Durante l’incontro, un giocatore ha accusato affaticamento muscolare, richiedendo attenzioni mediche. La partita ha visto numerosi cambi di gioco e diverse occasioni da rete per entrambe le squadre.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è chiuso con il punteggio di 9-2 l’allenamento congiunto allo stadio Arechi con l’ASD Sanseverinese, formazione militante nel torneo di Eccellenza campana. All’ 8’ ospiti in vantaggio con Faino. Al 20’ tentativo di Antonucci di poco alto sopra la traversa. Al 25’ pareggio granata con Molina che si libera bene in area e calcia all’angolino. Al 30’ vantaggio Salernitana con Lescano che da posizione favorevole non sbaglia. Al 35’ sinistro dalla distanza di Anastasio respinto da Russo. Al 41’ cross di Arena e grande stacco di testa di Molina, palla di poco a lato. Il primo tempo si chiude sul risultato di 2-1. Al 10’ della ripresa la Salernitana cala il tris con una punizione di Achik.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Allenamento congiunto, Salernitana-Sanseverinese finisce 9-2: affaticamento muscolare per Boncori Notizie correlate Napoli, tegola Juan Jesus: affaticamento muscolare e rinnovo in bilicoLa preparazione del Napoli verso il prossimo impegno di campionato contro il Lecce subisce una brusca frenata nel reparto arretrato. Pagelle Trapani-Salernitana 1-2, vittoria al 93’: Boncori eroe, Ferrari sugli scudi, Villa in affannoI granata sbancano il Provinciale in extremis e restano in corsa per il terzo posto Una vittoria che pesa, ma che racconta due partite completamente... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Salernitana, si corre: test con la Sanseverinese all’Arechi; Allenamento 22 aprile: il notiziario; Doppia seduta in vista dell'ultima di campionato. Domani allenamento congiunto con la Sanseverinese; Salernitana, lavoro intenso verso Foggia; domani amichevole con la Sanseverinese - Salernonotizie.it. Salernitana, nove reti alla Sanseverinese: riposo precauzionale per un attaccanteSi è chiuso con il punteggio di 9-2 l’allenamento congiunto allo stadio Arechi con l’ASD Sanseverinese, formazione militante nel torneo di Eccellenza campana. All’ ... tuttosalernitana.com Salerno, test anti-Foggia: nove gol alla Sanseverinese. In luce Ferraris e FerrariStampa Prosegue senza sosta la preparazione della Salernitana in vista del delicato appuntamento di campionato contro il Foggia. Nel pomeriggio, allo stadio Arechi, i granata hanno sostenuto un allena ... salernonotizie.it Salernitana, nove reti alla Sanseverinese: riposo precauzionale per un attaccante x.com #Mercatosanseverino 23/4/2026 LE FOTO Allenamento congiunto e test amichevole di prestigio per la #sanseverinese i ragazzi di mister #alfonsopepe ospiti della #salernitana oggi giovedì 23 Aprile dalle ore 15:00 allo #stadioarechi di #salerno. Il giusto culm - facebook.com facebook