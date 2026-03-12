Napoli tegola Juan Jesus | affaticamento muscolare e rinnovo in bilico

Il difensore del Napoli, Juan Jesus, ha accusato un affaticamento muscolare durante gli allenamenti, mettendo in dubbio la sua partecipazione alla prossima partita contro il Lecce. La squadra si sta preparando per la sfida, ma il suo impiego resta incerto a causa dei problemi fisici del giocatore. La situazione nel reparto difensivo del Napoli si è complicata in vista della partita.

La preparazione del Napoli verso il prossimo impegno di campionato contro il Lecce subisce una brusca frenata nel reparto arretrato. Secondo quanto riferito dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Juan Jesus è stato costretto a interrompere la seduta d'allenamento di ieri a causa di un affaticamento muscolare. Lo staff medico azzurro valuterà l'entità del problema nelle prossime ore, ma la presenza del brasiliano per la sfida di sabato resta fortemente in dubbio. Per Antonio Conte, si tratta di una congiuntura complicata che obbliga a ridisegnare la gerarchia difensiva proprio nel cuore di una stagione vissuta sul filo della solidità.