Pagelle Trapani-Salernitana 1-2 vittoria al 93’ | Boncori eroe Ferrari sugli scudi Villa in affanno

Nel match tra Trapani e Salernitana, finito 1-2, i granata hanno conquistato i tre punti al 93’ grazie a una rete di Villa. Boncori è stato decisivo con una parata all’ultimo secondo, mentre Ferrari si è distinto con alcune ottime prestazioni. Il risultato permette alla Salernitana di mantenere vive le speranze di ottenere il terzo posto in classifica, anche se la partita ha evidenziato due volti molto diversi della squadra durante il match.

I granata sbancano il Provinciale in extremis e restano in corsa per il terzo posto. Una vittoria che pesa, ma che racconta due partite completamente diverse. La Salernitana sbanca Trapani al fotofinish grazie al primo gol tra i professionisti di Boncori, ma lo fa dopo un primo tempo da incubo e una ripresa da squadra che finalmente si ricorda chi è. È una vittoria sporca, sofferta, nervosa. Ma anche tremendamente importante. Una Salernitana irriconoscibile nel primo tempo. Per 45 minuti i granata sono stati tutto tranne che una squadra in corsa per il terzo posto. Lenti, prevedibili, molli nei contrasti. Il Trapani, ultimo in classifica, ha fatto la partita e ha trovato anche il vantaggio su rigore dopo un intervento scomposto di Anastasio.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Pagelle Trapani-Salernitana 1-2, vittoria al 93’: Boncori eroe, Ferrari sugli scudi, Villa in affanno Pagelle Crotone-Salernitana 0-1: Achik firma il colpo granata allo Scida, Matino e Gyabuaa sugli scudiSalernitana corsara allo Scida: terzo posto riconquistato, ora testa al Team Altamura La Salernitana espugna lo Scida e conquista tre punti preziosi... Benevento da infarto: sbaglia un rigore al 93', segna il gol vittoria al 102'! Crollo SalernitanaEdoardo Pierozzi, in questo momento, è probabilmente il giocatore più decisivo della Serie C: dopo la doppietta nel ribaltone sull’Atalanta U23, è...