In un palazzo di Torino si svolge un derby insolito tra due figure note del calcio italiano. Uno è l’attuale allenatore di una grande squadra di Serie A, mentre l’altro è il giocatore che ha ricevuto il suo supporto nel 2023. Entrambi vivono nello stesso stabile, creando una situazione di confronto che coinvolge anche aspetti personali. La vicenda si sviluppa senza coinvolgimenti ufficiali, rimanendo nel contesto della vita quotidiana condominiale.

Caro vicino, stavolta ti batto. Kenan Yildiz potrebbe rivolgersi così a Massimiliano Allegri sul pianerottolo di casa. Nessuna sfida a padel o a tennis, bensì uno dei classici italiani. Il dieci della Juventus e l'allenatore del Milan si abbracceranno domenica sera a San Siro, ma sotto la Mole si incrociano spesso e senza nemmeno darsi appuntamento: si vedono sulle scale o mentre aspettano l'ascensore. Max e Kenan abitano nello stesso palazzo del centro di Torino. Il tecnico livornese, tra primo (2014-19) e secondo ciclo (2021-24), ha allenato la Juventus per 8 stagioni e in città, dove vive ancora il figlio più piccolo, ha messo le radici e investito.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Allegri vs Yildiz, derby... condominiale: a Torino abitano nello stesso palazzo

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