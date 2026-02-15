Ladri come lombrichi a Torino strisciano a terra e rubano due volte in tre giorni nello stesso ristorante | Siamo disperati

A Torino, i ladri sono entrati nel ristorante due volte in tre giorni, strisciando sotto le porte e portando via oggetti di valore. La proprietaria racconta di aver trovato le sale sconvolte e di aver già chiamato le forze dell’ordine senza ottenere miglioramenti. La rapina ripetuta ha lasciato i titolari con l’amaro in bocca e un senso di insicurezza crescente. La loro paura cresce ogni notte, sapendo che i malviventi sono tornati nonostante gli sforzi di protezione.

"Siamo disperati non tanto per l'entità dei furti in sé, ma perché la nostra città ha un grande problema di sicurezza che sembra difficile da risolvere". Usa queste parole Monica Cappello, titolare dei ristoranti PlinTo di via Cernaia e via Maria Vittoria a Torino, dopo aver subito due furti nel giro di tre giorni, entrambi nel locale di via Maria Vittoria. I colpi risalgono alla notte tra giovedì e venerdì 13 febbraio e a quella tra ieri e oggi, 15 febbraio 2026. "Al mattino, abbiamo trovato la saracinesca alzata di circa 25 centimetri – spiega la ristoratrice – Strisciando a terra, i ladri sono riusciti ad aprire la porta d'ingresso ed entrare nel locale, spostando i tavolini di marmo che lasciamo all'entrata proprio per scongiurare i furti".