Vetrina sfondata in pieno centro Boom di furti | terzo raid nello stesso palazzo

Nella notte, un negozio in pieno centro è stato preso di mira per la terza volta. I ladri hanno sfondato una vetrina, lasciando il negozio a pezzi e scappando con oggetti di valore. La zona resta sotto i riflettori, mentre le forze dell’ordine indagano sui ripetuti furti che preoccupano residenti e commercianti.

Ancora una notte movimentata nel centro cittadino, dove un nuovo episodio di microcriminalità ha riacceso l’attenzione sul tema della sicurezza urbana ad Aversa. Nel corso della notte appena trascorsa, il negozio di abbigliamento “Bonsignore”, in via Armando Diaz, è stato danneggiato da un uomo.🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondimenti su Vetrina Sfondata

Nella giornata di oggi, venerdì 9 gennaio, intorno alle 13, il centro di Arezzo è stato teatro di un assalto alla gioielleria Grotti.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Vetrina Sfondata

Argomenti discussi: Ennesimo furto in pieno centro a Cagliari, vetrina sfondata e cassa portata via da un ristorante; Città abbandonata a sé stessa. Modena è cento volte meglio; I carabinieri indagano su due furti. Con un’auto sfondano l’ingresso. La banda dell’oro colpisce ai Gigli; Rapina in un’abitazione ad Arezzo: donna sequestrata e minacciata con una spranga.

Spaccata in pieno giorno: masso contro la vetrina, vandalo rincorso e preso: Il clima non è più sicuroPesaro, 16 novembre 2025 – Ormai non serve nemmeno aspettare la notte: basta un pomeriggio di sabato, con la gente in giro per negozi, perché qualcuno provi a sfondare la porta di un ristorante. È ... ilrestodelcarlino.it

Furto in pieno centro, nella notte rubano decine di montature dall’OcchialaioArezzo, 11 novembre 2025 – Colpo nella notte nel pieno centro di Arezzo. Poco dopo le 3, ignoti hanno sfondato la vetrina di un negozio di ottica in Corso Italia utilizzando come ariete un pesante ... lanazione.it

Siamo aperte. In tempo record abbiamo cambiato una vetrina che ieri notte è stata sfondata, abbiamo risistemato il negozio, rianimato letteralmente la cassa che era stata lanciata in strada e spaccata a metà, tolto vetri, e riallestito con quello che c’è, che semb - facebook.com facebook

I più letti di ieri: paura sui treni, vetrina sfondata e maxi furto da film x.com