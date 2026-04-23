Alle Muse torna la grande lirica | tra il filtro di Donizetti e l' omaggio a Leopardi

Il Teatro delle Muse di Ancona si appresta a tornare in scena con la stagione lirica 2026. Dopo un periodo di preparazione, il teatro annuncia il ritorno alla grande musica con spettacoli che includono opere di Donizetti e un omaggio al poeta Leopardi. La stagione è prevista per i prossimi mesi, con rappresentazioni che coinvolgeranno artisti e compagnie provenienti da diverse parti.

ANCONA – Il Teatro delle Muse "Franco Corelli" si prepara a rialzare il sipario per la Stagione Lirica 2026. Sotto la direzione artistica di Vincenzo De Vivo, la Fondazione Teatro delle Muse presenta un cartellone che punta su due nuove produzioni originali, capaci di intrecciare il grande.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Lirica, due nuove produzioni con un omaggio a LeopardiDue nuove produzioni della Fondazione Teatro delle Muse per la stagione lirica 2026 di Ancona: ‘L’Elisir d’amore’ di Donizetti (2 e 4 ottobre) e il... La grande lirica torna sul palco del Cilea con l'attesissima ToscaUn momento straordinario per tutto il territorio in scena il 27 e 29 marzo per il cartellone promosso dalla Polis Cultura Il soggetto trae... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Alle Muse torna la grande lirica: tra il filtro di Donizetti e l'omaggio a Leopardi; MARCHE TEATRO presenta la Stagione 2026-27; Stagione Lirica 2026 di Ancona presenta due nuove produzioni alle Muse: L’Elisir d’amore e A Giacomo Leopardi/Cavalleria Rusticana; Ti racconto il MUSE... in tutte le lingue: l’inclusione passa per il Cimbro, il Ladino e il Mòcheno. Il Barbiere di Siviglia torna alle Muse, l’opera buffa di Gioachino Rossini per due serate al Massimo DoricoDopo Il trovatore di Verdi, Il barbiere di Siviglia di Rossini è il secondo titolo in cartellone nell’ambito della stagione lirica in corso al teatro delle Muse. La prima è fissata per domani (ore ... corriereadriatico.it Alle Muse un palco da star. Presentata la prossima stagione del Massimo Dorico: 33 titoli per 71 appuntamentiTutta al plurale, la presentazione, avvenuta ieri alle Muse di Ancona, del cartellone 2026/2027 di Marche Teatro. Dando i numeri, si comincia dai ... msn.com Oh straniero, se navigando ti recherai a Mitilene dai bei cori, per cogliervi il fior fiore delle grazie di Saffo, dì che fui cara alle Muse, e la terra Locrese mi generò. Il mio nome, ricordalo, è Nosside. Ora va. Nosside. **Ritratto di Lucrezia Panciatichi**, un celebre - facebook.com facebook Aperte le prevendite per “Francesco” l'evento-spettacolo del 13 giugno alle Muse organizzato dalle Opere Caritative Francescane: letture di testi di Aldo Cazzullo e le musiche di Angelo Branduardi, per un racconto inedito sulla vita del santo. Biglietti vivatick x.com