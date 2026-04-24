Lirica due nuove produzioni con un omaggio a Leopardi

Per la stagione lirica 2026 di Ancona, la Fondazione Teatro delle Muse presenta due nuove produzioni. Il 2 e il 4 ottobre sarà rappresentato “L’Elisir d’amore” di Donizetti, mentre il 6 dicembre andrà in scena un dittico composto da “Cavalleria rusticana” di Mascagni e “A Giacomo Leopardi”. Le opere saranno portate in scena nel teatro della città, con repliche previste in queste date.

Due nuove produzioni della Fondazione Teatro delle Muse per la stagione lirica 2026 di Ancona: ‘ L’Elisir d’amore ’ di Donizetti (2 e 4 ottobre) e il dittico che accosta ‘ Cavalleria rusticana ’ e ‘ A Giacomo Leopardi ‘ di Mascagne (6 dicembre). Il dramma giocoso donizettiano è affidato alla regia di Giuseppe Dipasquale, che ne firma anche le scene, e alla direzione d’orchestra del giovane italiano di origine persiana Aram Khacheh. Il cast include alcuni dei giovani più interessanti della scena nazionale, come il soprano Maria Laura Iacobellis (Adina), già nei panni di Pamina per il ‘Flauto Magico’ alle Muse, Giuseppe Infantino (Nemorino),...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lirica, due nuove produzioni con un omaggio a Leopardi Notizie correlate Lupi, leopardi delle nevi e leopardi “comuni”: sull’Himalaya convivono cacciando prede diverseSull'Himalaya tre grandi predatori - lupi, leopardi delle nevi e leopardi “comuni” - convivono nello stesso territorio evitando il conflitto grazie a... Carmen al Cine Teatro Odeon: omaggio all'opera lirica tra canto e flamencoTeatro Blu, venerdì 17 aprile alle ore 21, al Teatro Odeon a Reggio Calabria presenterà “Carmen” una miscela di teatro, canto lirico e flamenco,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Lirica, due nuove produzioni con un omaggio a Leopardi; Stagione Lirica 2026 di Ancona presenta due nuove produzioni alle Muse: L’Elisir d’amore e A Giacomo Leopardi/Cavalleria Rusticana; Fondazione Teatro delle Muse presenta la stagione lirica 2026: in scena Donizetti e Mascagni; Alle Muse torna la grande lirica: tra il filtro di Donizetti e l'omaggio a Leopardi. Lirica 2026 ad Ancona: Elisir d’Amore e dittico Mascagni-Leopardi alle MuseLa Stagione Lirica 2026 del Teatro delle Muse di Ancona si distingue per un programma che fonde tradizione e innovazione, con due nuove produzioni al centro della proposta musicale. In cartellone figu ... it.blastingnews.com Fondazione Teatro delle Muse presenta la stagione lirica 2026: in scena Donizetti e MascagniPresentata ad Ancona la stagione lirica 2026 a cura della Fondazione Teatro delle Muse. Il via ad ottobre, con due nuove produzioni ... centropagina.it Soprano rumena considerata uno dei nomi più famosi della lirica contemporanea .Ha ricevuto numerosi premi ,tra cui la Stella della Romania - facebook.com facebook "Lirica in Piazza": svelati i titoli dell'edizione 2026 - x.com