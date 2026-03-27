La grande lirica torna sul palco del Cilea con l' attesissima Tosca

La grande lirica torna sul palco del teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria con la messa in scena di Tosca, opera di Giacomo Puccini. Dopo il successo ottenuto con Pagliacci di Ruggero Leoncavallo il 30 gennaio scorso, Polis Cultura e il Conservatorio Tchaikovsky continuano la collaborazione presentando questa nuova rappresentazione in due date, il 27 e.

Un momento straordinario per tutto il territorio in scena il 27 e 29 marzo per il cartellone promosso dalla Polis Cultura Il soggetto trae ispirazione dal dramma La Tosca, che Victorien Sardou aveva scritto espressamente per la grande attrice Sarah Bernardt. Giacomo Puccini, che aveva assistito alla rappresentazione tenutasi al Teatro dei Filodrammatici di Milano all’inizio del 1889, ne era rimasto fortemente colpito, tanto da pensare immediatamente di ricavarne un’opera. La prima rappresentazione ebbe luogo al Teatro Costanzi di Roma il 14 gennaio 1900. Tosca è l’opera più drammatica di Puccini, ricca com’è di colpi di scena e pervasa da situazioni di violenza esplicita e non solo suggerita. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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