A Bari si registra un aumento delle attività criminali legate alla droga, secondo quanto dichiarato da Emiliano, che ha parlato di una riattivazione dei clan locali. Il magistrato, sindaco e presidente della regione ha commentato che, anche se in forma ridotta, gli schemi delle organizzazioni criminali si mantengono invariati. La situazione è stata riferita durante un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli sui singoli episodi.

«Sia pure in scala ridotta, per ora, lo schema dei clan baresi è sempre lo stesso». Magistrato, sindaco e presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano ha accompagnato la storia della città di Bari per decenni. La sua analisi, su quanto sta accadendo, affonda le radici nel passato del capoluogo regionale, in quegli anni Novanta, vissuti da vicino da Emiliano, in cui le sparatorie erano all’ordine del giorno, dal lungomare a Japigia, dal Libertà a Torre a Mare. Quanto sta avvenendo nel capoluogo regionale e in provincia sta preoccupando le istituzioni. Sparatorie, roghi nelle pizzerie. Come analizza questa escalation di violenza? «Innanzitutto mi sembra tutto molto simile a vent'anni fa.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Allarme sicurezza a Bari, parla Emiliano: «I clan si sono riattivati soprattutto con lo spaccio»

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