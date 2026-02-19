Piccoli furti e spaccio è allarme sicurezza
Gianluca denuncia che a San Lazzaro si registrano furti minori e episodi di spaccio, creando preoccupazione tra i residenti. Secondo lui, molte persone si sentono insicure, soprattutto nelle zone periferiche e nei parchi pubblici. Alcuni cittadini segnalano di aver subito furti nelle proprie case o di aver visto gruppi di giovani sospetti aggirarsi in orari serali. La presenza di questi fenomeni alimenta il timore di un aumento della microcriminalità nel quartiere. La situazione resta sotto osservazione da parte delle forze dell’ordine.
"Sicurezza a San Lazzaro? Questa sconosciuta". Sono parole adirate quelle di Gianluca, un cittadino, che è voluto intervenire in merito alla situazione che sta riscontrando nel paese in cui vive, alle porte di Bologna. "Il livello di sicurezza oggi non è sufficiente – racconta Gianluca –. Capita troppo spesso di sentirsi meno sicuri, soprattutto la sera e nei parchi. Ho assistito a diversi episodi di microcriminalità, a pochi metri da casa, in pieno giorno e pieno centro di San Lazzaro. Un furto di una bici, risse tra gente che non vive in zona, spaccio, gruppi di ragazzini che entrano frequentemente in un negozio sotto casa per disturbare il proprietario e rubare.
