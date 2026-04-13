Allarme pertosse in Piemonte | i contagi esplodono scatta l’emergenza

Tra il 13 e il 17 aprile, nel Piemonte si sono registrati un aumento significativo dei casi di pertosse, una malattia respiratoria contagiosa. In risposta, le autorità sanitarie hanno avviato una serie di interventi informativi e misure di contenimento per affrontare la situazione. La diffusione del contagio ha portato all’attivazione di procedure di emergenza volte a limitare la propagazione del virus.

Dal 13 al 17 aprile, il Piemonte attiva una serie di interventi informativi e sanitari per contrastare la diffusione della pertosse, una patologia respiratoria che ha un’impennata dei contagi nel nostro territorio. L’iniziativa mira a sensibilizzare i cittadini, con particolare attenzione ai soggetti fragili e alle donne in gravidanza, attraverso eventi clinici e giornate di vaccinazione facilitata. I numeri che emergono dalle rilevazioni sanitarie descrivono un quadro di forte mutamento epidemiologico. Se nel corso del 2023 in Piemonte si erano registrati 9 casi di infezione, l’anno successivo la cifra è balzata a 271 unità. Questo incremento locale si inserisce in un trend europeo più ampio: dopo aver segnalato oltre 25.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Allarme pertosse in Piemonte: i contagi esplodono, scatta l’emergenza Milano Cortina, da norovirus a Covid e influenza: primi contagi, scatta l’allarme(Adnkronos) – Quattro giocatrici della nazionale finlandese femminile di hockey su ghiaccio presenti alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026... Pertosse, al via la settimana della prevenzione in Piemonte: open day e vacciniDal 13 al 17 aprile al via in Piemonte una settimana di informazione e divulgazione vaccinale dedicata alla pertosse.