Un rapporto del Ministero dell’Interno rivela che, entro un anno dalla conclusione del conflitto in Ucraina, potrebbe essere portato avanti un attacco russo contro le nazioni della NATO. Secondo il documento, la Cina fornisce a Mosca tecnologie cyber e supporto industriale per rafforzare le capacità militari. L’allarme riguarda la possibilità di azioni offensive che coinvolgano più paesi europei, con la minaccia di un’escalation nei conflitti attuali.

? Cosa sapere Il Mivd prevede un attacco russo contro la NATO entro un anno dalla fine in Ucraina.. L'alleanza cinese fornisce a Mosca tecnologie cyber e supporto industriale per la capacità bellica.. Il servizio di intelligence militare olandese Mivd avverte che la Russia potrebbe lanciare un attacco contro la NATO entro un anno dalla conclusione delle ostilità in Ucraina, definendo Mosca la minaccia più diretta per l’Europa. Secondo i dati del Mivd, sebbene sia estremamente improbabile l’apertura di un nuovo fronte finché il Cremlino sarà impegnato militarmente nel conflitto ucraino, la capacità bellica russa è in costante crescita. Questo rafforzamento deriva anche dal legame sempre più stretto con Pechino, che ha sviluppato competenze di cyber-spionaggio paragonabili a quelle degli Stati Uniti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Allarme NATO: il piano russo per colpire l’Europa dopo l’Ucraina

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